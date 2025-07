"Disfruto de mi vida y ya está": Lamine Yamal responde a las críticas en su renovación con el FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal ya es oficialmente el nuevo dorsal 10 del FC Barcelona. Tras varios días marcados por la polémica fiesta de su 18.º cumpleaños, el extremo firmó su renovación con el club hasta 2031 y se convirtió, simbólicamente y contractualmente, en la gran apuesta del futuro blaugrana.

El acto fue más sobrio de lo previsto debido al revuelo mediático generado por la celebración privada del jugador. Sin embargo, la jornada dejó titulares importantes: Yamal cobrará cerca de 20 millones de euros anuales en su nuevo contrato y asumirá a partir de la temporada 2025/2026 el número que en su día vistieron leyendas como Messi, Ronaldinho o Maradona.

Al ser preguntado por ese peso simbólico, Yamal fue directo: "Messi ha hecho su camino y yo el mío. El 10 viene de Ansu Fati, no tiene nada que ver", dijo, quitándole carga al legado. También se desmarcó de cualquier intento de convertirlo en referente absoluto: "No, yo creo que lo que significa el dorsal 10 es quedarme en el club de mi vida".

Aunque el club intentó evitar preguntas sobre su vida personal, el jugador decidió responder a las críticas: "Yo trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva, disfruto de mi vida y ya está". Una frase que generó tanto apoyo como debate en redes sociales.

Yamal mostró también serenidad sobre la presión mediática: "Tanto la crítica como el elogio, si no son de gente cercana, me son indiferentes. Lo único que me importa es disfrutar", afirmó.

En cuanto a sus objetivos, fue escueto pero claro: "Ganar, siempre ganar, disfrutar y seguir creciendo". Con el Camp Nou a punto de reabrir, Lamine dejó una promesa a la afición: "Les daremos muchas alegrías".

La renovación se anunció también en el barrio de Rocafonda, su lugar de origen, donde apareció un gran grafiti con su imagen y el dorsal 10. Allí, entre sus raíces, comienza una nueva etapa para el joven que quiere escribir su propia historia en el Barça.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.