Exlanzador de los Chicago White Sox padece de cáncer terminal: el equipo le ayuda a recaudar fondos

El ex cerrador de los Chicago White Sox, Bobby Jenks, reveló que fue diagnosticado de cáncer de estómago en etapa 4 a principios de este año, justo unas semanas después de que su casa en el sur de California se incendiara.

"Me he dado cuenta de que podrían ser seis meses o tres años. Pero estoy listo. Y pase lo que pase, estaré aquí luchando", dijo en una entrevista con The Athletic, refiere Telemundo Chicago.

Sin embargo, Jenks no tiene seguro médico por lo que ha estado participando en una campaña de recaudación de fondos firmando recuerdos, y también ha conseguido que varios exjugadores de Grandes Ligas se sumen, incluyendo a los lanzadores Darren Dreifort y Cliff Politte y al jardinero Brian McCrae, según PastPros.

Asimismo, los White Sox se han asociado con Ronald McDonald House Charities para vender camisetas a los aficionados que deseen mostrar su apoyo a Jenks, con el lema "Grinder Rule #45" en homenaje a su número de camiseta.

Bobby Jenks debutó en la MLB con los White Sox durante la notable temporada de 2005, con seis salvamentos y una efectividad de 2.75 durante la temporada regular.

Fue especialmente crucial en los playoffs, acumulando cuatro salvamentos más y cerrando el último juego de la Serie Mundial, que le dio al equipo su primer título en 88 años.

También logró 173 salvamentos durante seis temporadas con los White Sox, pero su carrera se descarriló cuando firmó con los Boston Red Sox debido a una serie de lesiones

