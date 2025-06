Alicia Machado responde a las críticas sobre su físico: "No soy la Miss Universo de los 18... Y no me voy a operar"

Alicia Machado se pronunció en redes sociales tras recibir una ola de criticas por parte de algunos fanáticos que aseguran que ya no luce como "la reina de antes".

En un video que se volvió viral, Machado se sinceró con su público y admitió sentirse afectada por los constantes comentarios sobre su físico:

"Yo me he sentido un poco mal porque, bueno, yo sé que no me veo como ustedes quisieran verme, como la Miss Universo de los 18 años".

Visiblemente molesta, pero con serenidad, la también actriz y empresaria fue clara al explicar que no piensa someterse a cirugías ni a tratamientos extremos para complacer las expectativas ajenas:

"Me estoy poniendo vieja... y aparte, yo me hago mis cosas, yo me cuido. A mi me gusta comer, no estoy todo el día en el gimnasio. No me voy a operar, no me quiero halar la cara, no me quiero inyectar nada, no me voy a hacer más nada".