Cardi B estalla contra su ex: Offset le pide manutención cuando no paga ni las la facturas de los niños 

El divorcio entre Cardi B y Offset ha escalado de lo legal a lo personal… y ahora también a lo público. La artista neoyorquina, de 32 años, ha decidido desahogarse después de que se conociera que su expareja, el rapero Offset, de un año menor que ella, solicitó una pensión conyugal como parte del proceso de separación iniciado oficialmente el 31 de julio de 2024.

Un reporte de El País, reveló los gastos millonarios que Cardi B asegura cubrir sin ninguna ayuda del padre de sus hijos, dejando claro que está sola al frente de la crianza de Kulture (6), Wave (2) y Blossom, su bebé de apenas ocho meses.

“Mis hijos tienen chófer, chef, niñeras, educación privada, clases particulares y seguridad. Todo lo pago yo. ¿Y ahora tú quieres que te pase una pensión?”, lanzó Cardi indignada.

La cantante reveló que solo el chófer de sus hijos cobra 10.000 dólares al mes, mientras que las escuelas privadas de Kulture y Wave cuestan entre 35.000 y 45.000 dólares al año. A eso se suman clases de piano a 300 dólares la hora, tutorías semanales de 1.000 dólares y cuidados diarios que incluyen personal las 24 horas.

“Ni siquiera estoy contando la comida, ni los gastos de la casa que yo sola compré”, agregó la rapera, acusando a Offset de no aportar “ni un centavo”.

Cardi acusa a Offset de hacerse la víctima mientras no cumple como padre:

“Te dejé hablar con los niños todos los días, pero los has dejado plantados más de una vez. No mientas diciendo que no puedes verlos. No los has visitado desde marzo”,

En un momento particularmente explosivo, Cardi dejó ver su furia acumulada:

“Quiero que mueras... pero que mueras lento. En una cama. Y que pienses en mí mientras pasa”, dijo.

El drama familiar se combina con un nuevo capítulo sentimental en la vida de la artista. Este domingo, Cardi B confirmó su relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs, de los New England Patriots. En un post publicado en su Instagram, se la ve abrazada al deportista en la cubierta de un yate en Miami.

La separación entre Cardi B y Offset ha sido una montaña rusa desde su boda en 2017, marcada por rupturas, reconciliaciones, infidelidades y drama online. Esta es la segunda vez que ella solicita el divorcio, pero ahora parece definitivo.

