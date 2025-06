Exreina de belleza deja todo para convertirse en monja: Ser la esposa de Jesús es una de las vocaciones más hermosas

Suscríbete a nuestros canales

Kamila Rodrigues Cardoso, nació en Patos de Minas, Brasil, fue modelo y participó en concursos de belleza antes de tomar una decisión que marcaría su vida para siempre: dejarlo todo y convertirse en monja a los 18 años.

La hermana Eva, actualmente tiene 21 años, y es conocida en redes sociales como la “monja modelo”, desde adolescente, enfrentó una profunda crisis emocional provocada por la muerte de su padre cuando tenía solo 9 años.

Ese dolor se transformó en búsqueda espiritual, y con el paso del tiempo, encontró su vocación religiosa.

“Durante mi época como modelo, pensé que había encontrado mi vocación. Pero a los 9 años, perdí a mi padre, y en la adolescencia, me di cuenta de que ya no lo tendría. Así que empecé a sufrir depresión y ansiedad, y empecé a pensar que ser modelo ya no me llenaba el corazón", dijo al programa The Noite.

"Fue entonces cuando busqué la iglesia y comencé a rezar el rosario. Un día, durante la homilía, vi pasar a una monja y vi en ella una luz muy intensa. Empecé a admirar sus vestimentas, a estudiar la vida de una monja y a verme con la sotana y el velo”.

Cambio de nombre y vocación espiritual

Cuando ingresó al convento, decidió cambiar su nombre por el de Eva, inspirado en la figura bíblica. “Fue sacado de las costillas de Adán y vivió con el aliento de Dios”, explicó sobre su elección.

En la actualidad, hace parte de la Congregación Sancta Dei Genitrix, una institución independiente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, dirigida por el sacerdote ortodoxo José Ribamar R. Dias, quien cuenta con una destacada presencia en redes sociales.

Viral por su belleza

Su rostro se hizo viral en redes sociales tras la difusión de un video en el que aparecía vendiendo artículos religiosos en una calle. Usuarios reaccionaron sorprendidos por su belleza, y las imágenes rápidamente generaron repercusión en línea.

“Me han pedido que me case con ellos, que salga con ellos, pero no funciona. Cuando nacemos con una vocación, desconfío porque es la mía, pero ser la esposa de Jesús es una de las vocaciones más hermosas que existen porque es cuando renunciamos al mundo entero para vivir para él. Respecto al coqueteo, a veces la gente no lo entiende; intentamos explicarlo, pero no siempre funciona”, dijo en la entrevista.

A pesar del impacto mediático, la hermana Eva mantiene una actitud discreta sobre su vida personal.

Sin embargo, junto a otras monjas de su congregación, sostiene una presencia activa en redes sociales, donde comparten contenido relacionado con su labor espiritual y actividades de apoyo comunitario.

La hermana Eva, no niega que se cuida, pero deja claro el propósito: “Se maquilla y se cuida para ofrecer su mejor versión a Jesús, a quien llamó su ‘esposo’”.

