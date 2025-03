Gabriel Soto habla de sus sentimientos hacía su ex Geraldine Bazán

Suscríbete a nuestros canales

El nombre del actor mexicano Gabriel Soto se encuentra bajo el ojo público tras su separación con la también actriz Irina Baeva, y ha confesado que actualmente se encuentra centrado en sus hijas y su ex esposa, Geraldine Bazán, ha sido un gran apoyo para él.

Tras el estreno de “Monteverde”, el nuevo proyecto televisivo de Gabriel Soto, el actor decidió abrir su corazón respecto a Geraldine Bazán durante un encuentro con los medios.

Durante la conversación, el actor aseguró que pese al cariño que le guarda, considera imposible que puedan retomar su relación, incluso ahora que él lleva ocho meses separado de Irina Baeva.

“No, no creo, ya pasaron muchos años. Geraldine evidentemente siempre será una persona importantísima en mi vida. Ella siempre va a ser mi familia, es la mamá de mis hijas y por ese simple hecho se merece todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi apoyo, el uno del otro”, puntualizó el artista de 49 años.

Sin embargo, destacó que Geraldine lo ha ayudado mucho a enfrentar fuertes crisis de salud.

“Ella estuvo muy al pendiente cuando yo me puse mal, estuvo preocupada. Al final somos papás de dos hijas, y yo siempre lo he dicho, que nuestra prioridad, porque me atrevo a hablar por ella, siempre han sido mis hijas”, acotó Gabriel Soto refiriéndose a Elissa y Alexa.

Recordemos que la pareja terminó su relación en el año 2018, tras una serie de rumores sobre una aparente infidelidad con Irina Baeva.

