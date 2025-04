Henry Rodríguez se vuelve tendencia tras incómodo encuentro con fan

Suscríbete a nuestros canales

Henry Rodríguez, leyenda del humor venezolano, protagonizó un incómodo momento viral tras un encuentro con un fan en la calle. En un video difundido en redes, se observa al artista posando amablemente con dos hombres, hasta que uno de ellos intenta tocarlo mientras repite su icónica frase "Yo no soy de hierro". Rodríguez, visiblemente molesto, lo detiene con firmeza: "Deja, no, no, así no", generando un tenso silencio entre los presentes.

El incidente ocurrió en Caracas, donde el humorista —reconocido por su trabajo en Cheverísimo y A qué te Ríes— fue abordado por admiradores. El seguidor en cuestión, al intentar abrazarlo, bromeó: "Es que cuando te veo, ‘yo no soy de hierro’", parafraseando el famoso sketch que Rodríguez popularizó en los 90. Sin embargo, la situación escaló cuando el joven cruzó el límite del contacto físico consentido, llevando al comediante a marcar su incomodidad.

Rodríguez, quien compartió escenas con figuras como Guillermo Dávila, Ricardo Álamo y Carlos Mata en Radio Rochela, ha sido siempre un símbolo de humor limpio y familiar. Su reacción refleja una discusión más amplia sobre el respeto a la privacidad de los artistas, incluso en espacios informales. "No hay cosa que moleste más que soportar a alguien que se cree chistoso", comentó un usuario en X, respaldando la postura del veterano actor.

Actualmente, Rodríguez utiliza sus plataformas para revivir momentos memorables de su carrera, recordando por qué sigue siendo una figura querida en Venezuela. El incidente, aunque incómodo, reafirma la vigencia de su legado y la importancia de mantener el respeto en las interacciones entre artistas y fans.

