Jenna Ortega: 7 datos curiosos que no sabías de la nueva reina de Merlina

Con solo 22 años, Jenna Ortega no solo se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de su generación, sino que también se ha ganado un lugar detrás de cámaras. Aquí te contamos 7 datos curiosos que probablemente no sabías de ella:

1. Dijo que no... al principio:

Aunque hoy no podríamos imaginar a otra actriz en el papel de Anima, Ortega rechazó el personaje en un primer acercamiento, dudando si era el momento adecuado para un proyecto tan exigente física y emocionalmente:

“La única razón por la que regresé es porque Tim Burton es una leyenda y nos llevamos muy bien”, luego agregó, “Pero incluso entonces dije, ‘Ah, creo que me estoy equivocando’, un par de veces más” reseñó Telemundo.

2. Stunts sin doble:

Fiel a su espíritu perfeccionista, insistió en hacer casi todas sus escenas de acción sin usar doble, y para ello se entrenó durante meses en esgrima y arquería, habilidades que ya había comenzado a explorar durante el rodaje de Wednesday.

3. ¿Violonchelo? Challenge accepted:

Para interpretar a Wednesday Addams, Jenna aprendió a tocar el violonchelo en solo dos meses, porque ella quería involucrarse con su personaje una hazaña que pocos actores pueden presumir, pero no termina ahí porque la actriz incluso comentó que le terminó gustando:

"Empecé a aprender a tocar el violonchelo unos dos meses antes de empezar a rodar. Probablemente no podría tocar tan bien ahora porque he estado fuera de casa trabajando mucho, pero es algo que quiero seguir aprendiendo", dijo para una entrevista según reseña Univisión.

4. La mirada que no parpadea:

Ese aire inquietante y enigmático que tanto atrapó en Wednesday tiene truco: Jenna pidió no parpadear en ninguna de sus escenas, idea que propuso ella misma para reforzar la intensidad del personaje.

“Las primeras dos semanas de rodaje hice una toma en la que no parpadeé en absoluto y Tim dijo: 'No quiero que parpadees más'. Lo que pasa con el parpadeo es que no me di cuenta de que (no) lo estaba haciendo. Simplemente sucedió. Porque cada vez que comenzamos una toma, reiniciaba mi cara, dejaba caer todos los músculos de mi rostro y a Tim realmente le gustaba esa mirada”.

5. Pluma precoz:

Lo suyo con las historias va más allá de los guiones ajenos. Desde los 12 años ha estado escribiendo un guion original que sueña con dirigir y protagonizar algún día. Según Milenio, la actriz lo ve como una oportunidad para contar historias:

"para mí, empezar a contar mis propias historias sería simplemente una evolución natural de mi trayectoria".

6. La mente tras la cámara:

Hurry Up Tomorrow marca su primer crédito como productora ejecutiva, una responsabilidad que asumió con total compromiso, desde la preproducción hasta el corte final.

7. La actriz que no se encasilla:

Actuar, producir, escribir… Ortega ya no es solo una promesa: es una fuerza creativa que no teme arriesgar y reinventarse en cada paso.

Con este nuevo estreno, Jenna Ortega demuestra que no está dispuesta a seguir el guion que Hollywood espera de ella. Hurry Up Tomorrow estará disponible

