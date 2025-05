En video: Prince Royce versiona tema de los Backstreet Boys al ritmo de la bachata

Suscríbete a nuestros canales

'Eterno', el nuevo disco que Prince Royce publicó este viernes 16 de mayo, revivió grandes temas del rock y del pop del siglo XX al ritmo de la bachata.

Con este nuevo álbum, el Príncipe de la Bachata vuelve a sus orígenes, cuando en 2010 fue descubierto por el gran público con una versión muy latina de 'Stand by me'.

Además, en redes sociales se hizo viral un video en el que intérprete de 36 años versionó el conocido tema I Want It That Way de los Backstreet Boys.

Cabe destacar que, en esta selección también han entrado otros temas eternos como 'My girl', de The Temptations, 'Killing me softly with his song', popularizada por Roberta Flack y 'I just called to say I love you', de Stevie Wonder.

Cabe recordar que, Prince Royce actuó recientemente en Madrid en la gala de los Premios Platino 2025 de cine iberoamericano.

Según las palabras del artista en una entrevista con medios españoles, ’Eterno’ no es solo un viaje musical. También es una reflexión profunda sobre el tiempo y la vida.

