Juez federal responde petición de Sean Diddy para aplazar su juicio

Sean Combs, mejor conocido como Diddy, enfrenta uno de los procesos legales más complejos y controversiales en el mundo del entretenimiento, acusado de delitos que incluyen tráfico sexual, crimen organizado, secuestro y prostitución forzada, el productor musical y empresario permanece bajo custodia, mientras la justicia estadounidense se prepara para llevar el caso a juicio el próximo 5 de mayo según la información compartida por Unión Radio.

Pese a que sus abogados intentaron aplazar la fecha, el juez federal Arun Subramanian negó rotundamente cualquier demora, afirmando que no existe una justificación clara para posponer el proceso. Esta decisión deja a la defensa del artista sin margen adicional para responder a la reciente ampliación de cargos por parte de la Fiscalía de Nueva York, que ahora incluye cinco delitos graves, el artista posee más de 100 denuncias de parte de mujeres y hombre quienes aseguran haber vivido experiencias negativas con Diddy.

Las cosas no parecen marchar bien para Diddy pues, en un nuevo giro, el tribunal también autorizó el uso de material audiovisual de la docuserie "The Fall of Diddy" como evidencia en su contra. En ella aparecen declaraciones de figuras cercanas al rapero, como una exempleada y una expareja, testimonios que podrían influir significativamente en la percepción del jurado.

Diddy, quien permanece encarcelado sin derecho a fianza, insiste en su inocencia y argumenta que los hechos relatados fueron consensuados. Sin embargo, el impacto de este caso ya se extiende más allá de los tribunales, con una cobertura mediática intensa.

El próximo 25 de abril volverá a presentarse ante el juez, en lo que será una de las últimas audiencias antes de que comience formalmente el juicio pautado para el 5 de mayo. La atención pública sigue puesta sobre cada paso de un proceso que promete revelar detalles incómodos y controversiales sobre una de las figuras más poderosas del hip hop.

