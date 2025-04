¿Niño o niña? Lele Pons y Guaynaa preparan la gran revelación mientras crece la intriga en redes

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca el momento para el nacimiento del bebé más esperado del momento en el mundo de la farandula y muchos tienen la duda de conocer si viene una nila o un niño.

Si bien ninguno de los artistas se ha pronunciado para informar nada al respecto, desde hace dos días se puede visualizar en las menciones de instagram de los padres un vídeo difundido por la empresa que al parecer se encargará de revelar la sorpresa.

En el reel se ve a Lele llegar a la tienda y saludar a la responsable de organizar la revelación y le comenta que a veces piensa que es niña y otras veces que es niño, en el vídeo con un poco de gracia Pons se da la vuelta mientras alguien más le venda la boca a la organizado para que no le cuente.

En el caption del clip la empresa escribió, "hablemos de algo que nadie dice...¿Y el nivel de estrés de ser la única persona que sabe si es niño o niña?... La responsabilidad es real, amigos. Yo solo trato de hablar lo justo y necesario... y rezar para que mi subconsciente no me traicione jajaja", aunque aún no se tiene una fecha clara para el evento, se sabe que los preparativos están en marcha.

Esté sería el primer hijo de la pareja, quienes ya tienen dos años de casados. Recordemos que al hacer pública la noticia de la dulce espera, grandes artistas y figuras publicas reaccionaron con felicidad e incluso lágrimas de emoción según un vídeo compartido por la cantante en su perfil de Instagram donde se observan a Greicy, Anitta, Inanna, París Hilton, Isadora Figueroa, Eliane Gallero, Tini Stoessel, Nana Vivas , Natti Natasha y Winnie Harlow, celebrando la sorpresa.

