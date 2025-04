Justin Bieber explota contra los paparazzi: Solo les importa el dinero

Suscríbete a nuestros canales

Bieber explota contra los paparazzi en Palm Springs: "Solo les importa el dinero", según se visualiza en el video compartido en las historias de Instagram del medio redes sociales del medio ABC y luego fue compartido por Globovisión.

La estrella pop Justin Bieber llegaba a un restaurante en compañía de amigos cuando vio a los fotógrafos a sus alrededores y decidió confrontarlos, elevando la voz desde el primer instante. "¡Váyanse!", les gritaba a la prensa.

La situación escaló cuando uno de los reporteros intentó saludarlo con un "buenos días", a lo que Bieber respondió "¡Ningún 'buenos días', lo siento, pero no!".

Acto seguido, el cantante canadiense se acercó a los paparazzi haciendo la expresión del dinero mientras les decía:"¿Por qué están aquí?", y en seguida se respondió "¡Por dinero!". La escena se repitió con Bieber señalando a los presentes y cubriendo las lentes de sus cámaras mientras exclamaba insistentemente "dinero, dinero, dinero..."

El tono subió aún más cuando Bieber se dirigió directamente a uno de los fotógrafos y le dijo: "Esto es todo lo que os importa". No conforme con esto, les recordó que "lo único que quieren es dinero" y les exigió que se marcharan mientras decía: "No les preocupan las personas, no les preocupan los seres humanos. ¡Solamente el dinero!", sentenció el artista antes de ingresar al establecimiento.

Este nuevo episodio deja en evidencia la frustración de Bieber ante el constante asedio mediático, si bien últimamente ha sido el ojo de muchas críticas.

