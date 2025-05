"Debí tirar más fotos World Tour": Bad Bunny confirma los rumores y presenta el calendario de su nueva gira

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny ha confirmado lo que desde hace tiempo se esperaba y es que, se viene la gira mundial "Debí tirar más fotos World Tour", las emblemáticas sillas blancas de plástico que protagonizan la portada de su exitoso álbum Debí Tirar Más Fotos fueron vistas este fin de semana en varias ciudades alrededor del mundo, lo que desató una ola de especulaciones pero la información fue confirmada por el artista en sus historias de Instagram la tarde de este lunes 5 de mayo.

Las sillas fueron captadas fuera de estadios y recintos en países como Perú, Chile, México, Brasil, Polonia, Francia, Inglaterra, España y Costa Rica.

A principios de este año, el artista había dejado entrever la posibilidad de una gira mundial, prometiendo a sus fanáticos que visitaría lugares como Brasil, Japón, México, Argentina, Colombia, España y más. En enero, el reguetonero afirmó: "Gracias a la música y al amor que ustedes me dan, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo. Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver, y otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil y Japón", según el reporte de Billboard.

La gira mundial de Bad Bunny seguirá el éxito de sus anteriores grandes tours, como el "World’s Hottest Tour" y el "Most Wanted Tour", ambos de enorme éxito comercial.

El "World’s Hottest Tour" de 2022, que rompió récords, se destacó como la gira latina más taquillera en la historia de Boxscore, mientras que su Most Wanted Tour recaudó más de 207,8 millones de dólares en 2023, vendiendo 703,000 boletos en 30 conciertos.

El álbum Debí Tirar Más Fotos, tan solo tiene 5 meses desde que fue lanzado un día como hoy en enero y desde entonces, se ha convertido en un gran éxito alcanzando el número uno en el Billboard 200 y consolidando el legado de este artista en la música global.

Sim duda, Bad Bunny está listo para continuar su ascendente trayectoria, llevando su música a nuevos rincones del planeta.

