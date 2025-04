Karla Sofía anuncia demandas contra quienes la han difamado: la acusan de dar una patada a un actor

Karla Sofía Gascón, actriz de Emilia Pérez, anunció medidas legales contra críticas y acusaciones difamatorias durante su participación en los Premios Platino 2024. El anuncio llegó tras un partido benéfico organizado por LALIGA EA Sports en el Estadio Butarque (Leganés), donde se le acusó de golpear al actor colombiano Manuel Cardona durante un partido de fútbol. "Fue una patada normal al ir por el balón. No hay polémica", defendió Gascón en la alfombra roja del evento.

El incidente ocurrió en el V Encuentro de Estrellas, destinado a recaudar fondos para reparar instalaciones dañadas por la DANA en Valencia. Aunque el partido contó con figuras como Iker Casillas y David Bustamante, la atención se centró en Gascón tras viralizarse imágenes del contacto con Cardona. "Le metí dos trallazos al palo a Iker para que se asustara, pero no metí goles", bromeó la actriz.

Gascón, quien recientemente se disculpó por tuits polémicos que casi le costaron su presencia en los Oscar, enfrenta ahora nuevas críticas. "Me han dicho que asesiné a siete personas. Esto es serio: nos veremos en un juzgado", declaró. La actriz aseguró que no tolerará más difamaciones: "

No permitiré que se me atribuyan cosas que no hice ni dije".