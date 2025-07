Cristian Castro recuerda un episodio doloroso: le hicieron bullying por ser sobrino de Don Ramón

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Cristian Castro compartió recuerdos entrañables y vulnerables sobre su infancia, marcada por la figura de su tío, el icónico Ramón Valdés. Entre risas y nostalgia, el cantante abordó cómo el vínculo familiar generó situaciones inesperadas. El artista destacó que, pese a las bromas, siempre sintió orgullo por el legado cómico de Valdés.

¿Cristian Castro se está convirtiendo en Don Ramón?

Castro reveló que sufrió bullying escolar debido al parentesco: "Pues no me salvé tampoco del bullying, me decían que Don Ramón es tu tío y me molestaban.". Sin embargo, rápidamente aclaró su admiración: "Pero pues Don Ramón me cae muy bien, o sea, Don Ramón es lo máximo". El cantante imitó incluso el tono juguetón de su tío, recordando: "porque como que me quiere molestar, ¿no?".

La anécdota culminó con un autorreconocimiento cómico cuando Castro rememoró sus gestos. Al intentar emular el característico movimiento de manos de Don Ramón estalló en risas al notar su propia transformación: "ya, ya, ya, me estoy pareciendo cada día más".

El momento no sólo honró la herencia de Valdés, sino que reflejó cómo el amor por su tío transformó burlas en un tributo afectuoso. Castro cerró reafirmando que ese parecido físico y actitudinal hoy lo llena de orgullo, sellando así un homenaje espontáneo al símbolo de "El Chavo del 8".

