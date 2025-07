Wicked cobra vida: Ariana Grande y Cynthia Erivo anuncian especial en vivo del musical

Suscríbete a nuestros canales

Ariana Grande y Cynthia Erivo unen voces en Wicked: For Good, el especial exclusivo de NBC que transmitirá en vivo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles el próximo 6 de noviembre. La cadena promete una noche "inolvidable" donde las protagonistas de Bruja Buena y Bruja Mala interpretarán canciones de la primera película y adelantos de la secuela estrenada el 21 de noviembre. El evento, disponible después en Peacock, busca potenciar la expectativa global hacia esta adaptación cinematográfica que ya cautivó en los Oscar 2025.

El reencuentro musical más esperado

¿Será este especial el trampolín definitivo para la taquilla? La gala marca la primera presentación televisiva completa de Grande y Erivo como Elphaba y Glinda tras su arrollador dueto en los Oscar ("Defying Gravity"). NBC revela que incluirá piezas clave del musical, aunque guarda sorpresas: "Reunirá lo mejor de Wicked con sus protagonistas", asegura el comunicado oficial que desató euforia en redes. La química demostrada en la alfombra roja —donde Erivo también cantó "Home" (The Wiz) y Grande "Over the Rainbow"— anticipa electricidad escénica.

¿Un legado que trasciende pantallas?

El especial celebra el triunfo de Wicked en los Oscar 2025 (Mejor Diseño de Vestuario + Producción), consolidando su impacto cultural. Grande y Erivo, aclamadas por revivir clásicos de El Mago de Oz, aprovecharán el escenario para tejer nostalgia y novedad: desde temas originales de Broadway hasta posibles sneak peeks de la secuela. Con dos horas de duración, el evento no solo honra el musical sino que sella el poder transformador del arte: "For Good" no es solo una canción, es un tributo a cómo estas historias redefinen generaciones.

La transmisión estratégica —a 15 días del estreno cinematográfico— posiciona a NBC como epicentro de la fiebre wicked. Fans de todo el mundo aguardan el repertorio completo, el vestuario deslumbrante y esa magia escénica que solo Grande y Erivo pueden crear juntas. Un puente perfecto entre teatro, cine y televisión para la franquicia que sigue desafiando gravedad.

