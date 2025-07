Polémica en Los 4 Fantásticos: Pedro Pascal responde a las críticas sobre su personaje

Suscríbete a nuestros canales

Pedro Pascal habla sobre la polémica de su casting como Reed Richards en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. En un evento londinense, el chileno reconoció el impacto de las críticas por sus 50 años: "Quizá mis nervios eran mayores... fui más sensible al amor que la gente tiene por estas historias", confesó a Entertainment Weekly mientras reafirmaba su compromiso: "Es muy importante cumplir expectativas. Entregaré enfoque, corazón, cuerpo y alma".

El desafío de un Richards veterano

¿Será su edad una ventaja creativa? Pascal se convierte en el Reed Richards más longevo del cine, superando a Ioan Gruffudd y Miles Teller. "Fue realmente intimidante", admitió sobre su incorporación al UCM, comparándolo con retos como The Last of Us o Game of Thrones. Su estrategia: apoyarse en su equipo y autenticidad: "Quiero hacer feliz a la gente... pero también ser fiel para que sea lo mejor posible", explicó mientras Marvel redefine al personaje con profundidad madura.

Los nuevos fantásticos

Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) y Ebon Moss-Bachrach (la Mole) completan el elenco bajo la dirección de Matt Shakman, quien reveló: "El casting fue el reto número uno... buscábamos la mejor familia". Con Julia Garner como Silver Surfer y Ralph Ineson como Galactus, el director destacó: "Su química desde el primer día es increíble", mientras se confirma la llegada de Robert Downey Jr. como Doctor Doom en secuelas.

Ambientada en los años 60 retrofuturistas, la cinta ocurre en un universo alternativo vinculado al MCU mediante escenas post-créditos en Thunderbolts. Pascal lidera esta apuesta para revitalizar la franquicia: "Creo que a veces lo externo te encuentra... es parte del territorio". Su intrépida respuesta al escrutinio marca el camino hacia el regreso más esperado de la "primera familia" de Marvel.

