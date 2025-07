¡Basta de Show! Carlos Adyan destapa la verdad sobre la relación de Aleska Génesis y Luca Onestini

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Adyan se cansó de la victimización de Aleska Genesis esta vez, luego de que la modelo públicamente en "Hoy Día" su ruptura con el italiano Luca Onestini, tildando las versiones de la prensa como “mentiras” y “puras especulaciones”, el presentador de 'En Casa con Telemundo' decidió no guardarse nada y respondió con contundencia en vivo.

“Para ella todo el mundo miente”, soltó Adyan con evidente molestia. “Pero les digo algo: la fuente que me dio la información es tan cercana a Luca, que ayer Aleska lo llamó casi 20 veces para saber quién había hablado. Si eso no es confirmación, no sé qué lo es”.

“¿Próxima relación? Entonces acepta que terminaron”

El periodista no se quedó ahí. Aprovechó una de las propias frases de Aleska para cuestionarla: “Ella misma dijo este fin de semana ‘en mi próxima relación voy a mantener todo privado’. ¿Entonces? ¿Qué significa eso? Que ya no está con Luca. ¡Se contradice todo el tiempo!”

Además, le lanzó una pregunta punzante al aire: “¿Por qué quitaste la portada de la revista que hicieron juntos? Porque Luca nunca la aceptó porque ya habían terminado. Búscate otra relación, pero no sigas arraigada a ese hombre”.

A la espera de la versión de la otra parte

Adyan dejó claro que la historia apenas comienza y confirmó que Luca Onestini estará en el programa el próximo martes para dar su versión sin filtros. “Nadie te está difamando Aleska estamos contando la versión real y de hechos Luca Onestini viene el próximo martes al show para hablar porque él mismo nos va a contar la versión".

