Laura Bozzo revela su etapa universitaria en Venezuela y su amor con un ucevista: fue el hombre que más amé

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida presentadora Laura Bozzo compartió detalles íntimos sobre su juventud durante una reciente entrevista, revelando su paso por la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde estudió un posgrado en Filosofía.

Este período académico marcó un momento crucial en su vida personal, así lo declaró en la entrevista.

¿Cómo fue su llegada a la UCV?

Bozzo narró que su ingreso a la UCV se dio tras un episodio político en Perú: "Capturaron a una marcha y me mandan a estudiar en Venezuela. Por eso terminé en la Universidad Central de Venezuela. Me corren de una universidad en Perú, y mis papás me envían a Venezuela", explicó.

Contó que su ingreso a la facultad fue facilitado por su familiar Giovanni Rotondo, decano de la facultad de Derecho en ese entonces, aunque ella optó por el posgrado en Filosofía: "Mi primo hermano de mi madre, italiano, Giovanni Rotondo, era decano. Di un examen y me quedé estudiando allí".

El casi matrimonio con un político venezolano

Durante sus tres años en Caracas, Bozzo vivió un romance con un hombre 40 años mayor que ella, identificado como candidato presidencial en Venezuela.

"Estuve a punto de casarme con él. Mi madre casi le da un infarto cuando lo supo", recordó. La relación terminó cuando el hombre falleció de cáncer, lo que le provocó una depresión profunda, agravada por la muerte de su abuelo: "Él se enfermó, falleció, y ya me vino una depresión muy fuerte. Murió mi abuelo, y ahí me trajeron de regreso a Perú".

El misterioso Pedro: "El hombre que más amé"

Sin embargo, Bozzo confesó que el amor más significativo de su vida fue Pedro, con quien mantuvo una relación basada en la intelectualidad y la pasión política:

"Era cultísimo. Discutíamos de política, me hacía sentir como una reina. Analizando mi vida, el hombre que más he amado ha sido Pedro".

La conductora destacó la conexión intelectual de la pareja: "Hablábamos de política, era una relación realmente hermosa".

Aunque no se ha confirmado oficialmente la identidad de su misterioso amor, algunos internautas especulan que podría tratarse de Pedro Tinoco, banquero, político y abogado venezolano, aunque no hay evidencia concreta que respalde esta teoría.

Bozzo completó su posgrado en Filosofía en la UCV antes de regresar a Perú, donde continuó su formación académica.

"Definitivamente, me hubiera casado con él. Pero Pedro... ese fue mi gran amor", concluyó la presentadora, cerrando un capítulo íntimo de su vida que ahora sale a la luz.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube