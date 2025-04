"Trapitos al sol": Laura Bozzo habla de sus excompañeros tras su salida de La Casa de los Famosos

Suscríbete a nuestros canales

El 31 de marzo fue eliminada Laura Bozzo de la casa de los famosos "All Star", el hecho la tomó por sorpresa pues esperaba ser salvada por sus fans.

Laura, no dudo en expresar sus sentimientos como es característico de ella y comentó para una entrevista con Jigimena Gállego, "conocí muchas gente traidora, basura, asquerosa repugnante" siguió, "Carlos por ejemplo, que se la pasa, creo que vende a su madre con tal de quedarse en esa casa".

Al parecer Bozzo había tenido diferencias con Carlos pues este aseguraba que ella en algún momento le dijo "hijo de pe..", pero ella afirma que nunca le dijo de tal manera que la confusión surgió cuando se enteró de la nominación cuando les dijo a todos la expresión.

Continúo hablando de Patricia Navidad Lara, mejor conocida como "Paty", de quién dijo: "es la mejor cantante pero no da contenido, no da para nada, ella lo único que quiere es no meterse en líos". Por último Laura aceptó haber sido grosera porque sintió impotencia.