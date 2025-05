Lucero y Manuel Mijares: los motivos de su divorcio tras 14 años de matrimonio

Suscríbete a nuestros canales

Lucero y Manuel Mijares, una de las parejas más emblemáticas del espectáculo mexicano, anunciaron su divorcio en 2011 tras 14 años de matrimonio. Aunque inicialmente evitaron profundizar en las causas, en entrevistas recientes ambos han compartido detalles sobre los motivos que llevaron a su separación.

Conflictos profesionales y distancia física

Mijares explicó que sus agendas profesionales, repletas de giras y grabaciones, los mantenían separados por largos periodos: "estábamos acostumbrados a que o estaba uno o el otro. Hacía giras, novelas que tardaban muchos capítulos en grabar". Esta dinámica, sumada a la falta de tiempo para convivir, fue erosionando la relación. Lucero, por su parte, mencionó en tono jocoso durante una conferencia de prensa que "no le aplaudía cuando bajaba a desayunar", una broma que reflejó cómo los pequeños desencuentros cotidianos también influyeron.

Decisión mutua y enfoque en la familia

La separación se manejó sin conflictos, priorizando el bienestar de sus hijos, José Manuel y Lucerito. "Decidimos no afectarlos. No hubo gritos ni pleitos", afirmó Mijares, quien incluso se mudó a un edificio cercano para facilitar la crianza compartida. Ambos destacaron que, aunque como pareja ya no funcionaban, mantuvieron una comunicación respetuosa y una amistad que perdura hasta hoy.

Legado y colaboraciones posteriores

Pese al divorcio, su vínculo artístico sigue vigente. Han participado juntos en programas como Juego de Voces y conciertos, demostrando que su química profesional trasciende la ruptura. Recientemente, durante un homenaje en televisión, Lucero expresó: "soy muy feliz de que ahora seamos amigos y cuidemos el uno del otro".

La Fiscalía de Jalisco no está involucrada en este caso, pero la historia de Lucero y Mijares sí incluye un protocolo de madurez: "cuando quieres a alguien, quieres que sea feliz", concluyó Mijares sobre la actual relación de Lucero con Michel Kuri.

