Madonna anuncia miniserie autobiográfica en Netflix: Retrato con autenticidad

Madonna llevará su vida a Netflix en una miniserie autobiográfica producida por la plataforma y dirigida por Shawn Levy (Deadpool 3, Stranger Things). Según Deadline, el proyecto se encuentra en "etapa temprana de desarrollo y producción", sin fecha de estreno confirmada. La serie, independiente de la película biográfica anunciada previamente, explorará sus inicios y ascenso a la fama.

Fuentes cercanas al proyecto sugieren que Julia Garner (Ozark, Inventing Anna) podría interpretar a Madonna. La actriz, ganadora de dos Emmy, ya colaboró con la cantante en 2023 durante un número de la Celebration Tour. Garner fue vinculada anteriormente al papel en el filme cancelado de Universal, pero ahora resurge como favorita para la versión serializada.

La miniserie se suma a otros proyectos recientes de Levy con Netflix, como All the Light We Cannot See. Madonna, quien supervisará creativamente el guion, busca "retratar con autenticidad" su trayectoria, desde el underground neoyorquino hasta el estrellato global.

Aunque Netflix no ha confirmado detalles oficiales, la expectativa entre fans es alta. La serie promete incluir momentos clave como la grabación de Like a Virgin, su relación con la escena artística de los 80 y su impacto cultural como ícono LGBTQ+.

