Mariaca Semprún y Mónica Pasqualotto denuncian pánico en El Doral: los operativos del ICE vacían los comercios

La alcaldesa de El Doral, Christi Fraga, junto a las personalidades Mónica Pasqualotto y Mariaca Semprún, alzaron su voz ante la crisis desatada por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las autoridades municipales y las figuras públicas denunciaron el impacto social y económico de las detenciones viales en el sur de Florida. Los operativos generan zozobra colectiva entre residentes que poseen procesos de asilo en curso ante los tribunales.

La mandataria local confirmó la afectación de las dinámicas comunitarias debido al temor de las familias de trasplantar a sus hijos a las escuelas. Las declaraciones públicas exponen un panorama de comercios vacíos, parques desiertos y la salida de empresarios que deciden vender sus patrimonios para emigrar hacia España.

En una entrevista concedida a Radio Shirley, Mónica Pasqualotto detalló la preparación preventiva de carpetas legales por parte de los trabajadores para defenderse de arrestos arbitrarios. La comunicadora destacó las iniciativas vecinales para prestar auxilio jurídico a las personas procesadas en plena vía pública.

¿Qué reveló la alcaldesa Christi Fraga sobre la crisis migratoria en El Doral?

La alcaldesa Christi Fraga admitió que la situación afecta la paz del municipio ante la detención de profesionales y maestros sin antecedentes penales. La máxima autoridad local confirmó que envió cartas a las autoridades federales para exigir una revisión urgente de los procedimientos aplicados.

"Nos hemos encontrado muy afectados emocionalmente porque conocemos a estas personas; son nuestros vecinos, maestros y empresarios", declaró Christi Fraga sobre la realidad comunitaria. La funcionaria alertó que la salida masiva de residentes disminuye la población local y golpea de forma directa la economía del sur de Florida.

La mandataria cuestionó que el gobierno federal desconozca la permanencia temporal de quienes mantienen solicitudes de asilo pendientes en el sistema. La alcaldesa lamentó que los funcionarios mantengan una postura rígida frente a las gestiones institucionales tramitadas por el municipio.

¿Cómo reaccionaron las personalidades públicas ante los operativos del ICE?

Por su parte, Mónica Pasqualotto criticó que los agentes rastreen las placas de los vehículos en las avenidas para efectuar arrestos inmediatos. La presentadora subrayó que la anulación del Permiso de Protección Temporal (TPS) dejó desprotegidos a miles de ciudadanos que pagan impuestos y laboran a diario.

"Lo justo sería que todas esas personas que tienen procesos de asilo abierto tengan un debido proceso legal y vayan a corte", afirmó Pasqualotto. La comunicadora atribuyó la zozobra actual al retraso acumulado del sistema migratorio estadounidense durante los últimos 20 años.

Asimismo, la actriz Mariaca Semprún fustigó la paralización de la dinámica comercial mediante una publicación en su red social X. "Qué triste que por la salvaje política migratoria actual en USA la ciudad de Doral esté desierta, la gente en pánico y los negocios quebrando", escribió Semprún.

Las voces de ambas personalidades coinciden en exigir un trato digno y el respeto a las garantías constitucionales de la población inmigrante. Las organizaciones comunitarias continúan la difusión de guías sobre los derechos legales ante paradas de tráfico o inspecciones sin orden judicial.

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