Mark Hamill descarta volver como Luke Skywalker en Star Wars: Es tiempo de nuevos personajes

En una entrevista con ComicBook, Mark Hamill puso fin a décadas de especulaciones al declarar que no volverá a interpretar a Luke Skywalker en la saga Star Wars. El actor de 72 años, quien dio vida al jedi desde Una Nueva Esperanza (1977) afirmor: "aparecí como fantasma en ‘The Rise of Skywalker’. No hay más que decir".

Expresando gratitud hacia el creador George Lucas, recordó: "estoy agradecido con George por dejarme ser parte de eso en sus inicios, cuando llamaba a Star Wars ‘la película de bajo presupuesto más cara jamás hecha’", pero enfatizó que el ciclo ha concluido: "tuve mi momento. Aprecio esa etapa, pero creo que deberían enfocarse en el futuro y en todos los nuevos personajes".

Hamill bromeó sobre su última aparición física en The Last Jedi (2017), en la cual su personaje "desapareció" dejando solo sus túnicas: "no hay forma de que regrese como un fantasma de la Fuerza… y mucho menos desnudo". Aunque la tecnología de rejuvenecimiento digital permitió cameos recientes en The Mandalorian y The Book of Boba Fett, aclaró que no participará en futuros proyectos.

Su decisión coincide con el lanzamiento de nuevas producciones como The Mandalorian and Grogu (protagonizada por Pedro Pascal) y Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling, que marcan una nueva era para la franquicia.

El legado de Hamill abarca 12 películas y un fenómeno cultural de casi 50 años, pero el actor insiste en que "la historia debe avanzar". Su adiós definitivo al personaje que lo hizo leyenda cierra un capítulo mientras Lucasfilm apuesta por narrativas frescas en la galaxia muy, muy lejana.

