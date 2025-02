Martin Scorsese se une a Leonardo DiCaprio para producir una trama policial

Suscríbete a nuestros canales

El director estadounidense Martin Scorsese y el actor Leonardo DiCaprio se han asociado para producir una nueva película basada en el volcánico archipiélago de Hawái, según informó este jueves Variety.



Scorsese y DiCaprio se suman a un proyecto original desarrollado por Dwayne Johnson y la actriz británica Emily Blunt ('The Devil Wears Prada' o 'El diablo viste a la moda'), que se está ofreciendo a diversas plataformas y estudios, aunque todavía no se ha cerrado ningún acuerdo.



Sin todavía título ni un elenco confirmado, la idea de película, una trama policial ambientada en Hawái, está generando comparaciones en la industria con 'The Departed' y 'Goodfellas', agregó la revista especializada.



Tanto Scorsese como DiCaprio se han asociado en el pasado a la producción de películas destacadas como, precisamente, 'The Departed' u otras como 'Gangs of New York', 'Shutter Island' o 'The Wolf of Wall Street', que lograron el reconocimiento de la Academia de Hollywood.



Ambos están desarrollando también 'The Devil in the White City' (El diablo en la ciudad blanca), la adaptación a la gran pantalla de la exitosa novela de nombre homónimo escrita por Erik Larson y que protagonizará DiCaprio.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube