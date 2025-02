Muere la actriz Michelle Trachtenberg: localizan su cadáver dentro del apartamento

Suscríbete a nuestros canales

El mundo artístico se encuentra de luto, luego del anuncio del fallecimiento de la actriz estadounidense, Michelle Trachtenberg, quien fue conocida por sus papeles en icónicas series de televisión como 'Gossip Girl' y 'Buffy, Cazavampiros'.

La noticia fue revelada por el diario The New York Post, que informó que la actriz fue hallada sin vida en su apartamento en Nueva York.

Las autoridades han indicado que no se investiga el caso como un crimen violento.

Según un informe de ABC News, fue su madre quien descubrió el cuerpo de la artista de 39 años de edad.

Su representante Gary Mantoosh publicó el siguiente comunicado: “Con gran tristeza confirmamos que Michelle Trachtenberg murió. La familia solicita privacidad por su pérdida. No hay más detalles en este momento”.

Fuentes cercanas a la familia han señalado que Michelle había estado recientemente en recuperación tras un trasplante de hígado y que podría haber enfrentado complicaciones que, según se sugiere, llevaron a su deceso por causas naturales.

En los meses previos a su muerte, Michelle Trachtenberg había sido objeto de atención mediática debido a las inquietantes publicaciones que había compartido en sus redes sociales, donde su apariencia generó preocupación entre sus seguidores.

En respuesta a los comentarios sobre su estado de salud, la actriz expresó: "Explíquenme por qué me ven enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 39. Qué triste que hayan dejado un comentario así".

