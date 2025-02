Pitbull anuncia una gira junto a Shaggy: Sepa dónde

Suscríbete a nuestros canales

El cantante cubano estadounidense Pitbull anunció este martes su regreso a Europa el próximo junio con su gira 'Party After Dark Tour', acompañado -como invitado especial- por el icónico vocalista de dancehall y reggae Shaggy.



La gira por 14 ciudades europeas arrancará el 5 de junio en el 3Arena de Dublín (Irlanda), irá a Londres (Reino Unido), París (Francia), Ámsterdam (Países Bajos) y Berlín (Alemania), entre otras ciudades, antes de concluir el día 29 de ese mes en el Avicii Arena de Estocolmo (Suecia).



Tras agotar entradas en cinco ciudades europeas esta semana y participar en la gira 'The Trilogy Tour', junto con Enrique Iglesias y Ricky Martin, Pitbull reanudará en junio su gira, producida por Live Nation y acompañado por su banda The Agents y sus bailarinas The Most Bad Ones.



"Mr. Worldwide está listo para ofrecer otra experiencia multigeneracional llena de energía, llevando al escenario sus grandes éxitos", indica el comunicado de Live Nation.



A su vez, Shaggy, ganador de múltiples premios Grammy, aportará su carisma, interpretando sus éxitos más conocidos como 'Boombastic', 'Angel' y 'It Wasn't Me', añade el mensaje.

