Poliedro de Caracas y El Merengazo culmina homenaje a Rubby Pérez con concierto hasta el amanecer

Nathan Lorca inauguró "El Merengazo" en el Poliedro de Caracas calentando al público antes de la entrada de Diveana quien electrizó con temas como "Lo que siento contigo" y "Tus ojos" culminando con su deseo textual: "nunca les falte absolutamente nada, en el nombre de Jesús" mientras El Jeffrey, que cuenta con una calidad vocal al estilo Juan Gabriel, mantuvo la intensidad tropical que precedió a Las Chicas del Can cuyo clímax llegó con "Juana la cubana".

Miriam Cruz en vestido brillante arrancó su set con "Ta’ pillao" seguido de éxitos como "Yo no soy una loba" y "Besos callejeros" generando coreos masivos antes de rendir homenaje a Rubby Pérez invitando a Las Chicas del Can para interpretar "Youlín" y "Fuego" mientras Los Hermanos Rosario subieron después expresando textualmente: "Gracias por recibir a tanta gente dominicana [...] En nuestro país queremos mucho a los venezolanos" cerrando con "Moviendo la cintura" bajo pirotecnia y luces.

Zulinka Pérez y su esposo Miguel Báez dirigieron la orquesta paterna desde las 2:11 am interpretando "Hazme olvidarla", "Cobarde cobarde" y "Volveré" donde la audiencia coreó completo llevando a Zulinka a solicitar: "mandemos un fuerte aplauso a mi papá hasta el cielo" recibiendo ovación inmediata antes de que Sergio Vargas tomara el escenario junto a una imagen gigante de Pérez declarando "un padre maravilloso" durante su interpretación de "La ventanita" cargada de emoción y energía que lo posiciona como una de las mejores presentaciones de la noche.

Eddy Herrera recordó su tiempo junto a Pérez: "tuve el honor [...] de coincidir con Rubby [...] me aconsejó" antes de cantar "A dormir juntitos" con Las Chicas del Can mientras Fernando Villalona confesó ante la imagen del artista: "me impresionó y me asusté porque está tan real" en un ambiente donde banderas dominicanas ondearon hasta el turno de Josie Esteban quien a las 4:13 am pidió "encender luces del teléfono" dedicando "Un hombre busca una mujer" al homenajeado.

Bonny Cepeda entonó "Asesina" y "Ay, doctor" hasta las 5:03 am dejando paso a Magic Juan quien con "Pásame la botella" y "El tiburón" mantuvo al Poliedro bailando hasta su despedida a las 5:27 am antes de que Roberto Antonio cerrara la jornada épica con "Noches de fantasía" y "Marejada" apagándose las luces finalmente a las 6:00 am mientras el público partía con la experiencia de un tributo irrepetible.

