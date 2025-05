Porfi Baloa revela detalles sobre Salserín en una entrevista: Pase de ser el dueño a ser el llevadero

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista reciente con Luis Olavarrieta, el músico y productor venezolano Porfi Baloa compartió su perspectiva sobre la creación de la orquesta juvenil Salserín y su posterior desvinculación del proyecto.

Baloa relató que la idea de formar una agrupación juvenil de salsa fue suya y que, al asociarse con Manuel Guerra para llevarla a cabo, se encontró con una situación inesperada. Según Baloa, Guerra se presentó en los medios como el creador de Salserín, lo que le sorprendió.

"Lo llamé y me dijo: lo que pasa es que tengo que aparecer yo porque a ti no te conoce nadie ", expresó Baloa. Afirmando que esto marcó el inicio de una serie de daños psicológicos asociados a vivir esta experiencia tan joven.

"El me hizo ver a mi como que yo era el dueño de mi proyecto. Pase de ser el dueño de mi sueño a ser como el atrilero, como el llevadero de él", manifestó. De acuerdo con Porfi Baloa, la imagen de salserin que había construido buscaba ser un producto autentico de salsa sin importar que fuera interpretado por niños.

Por su parte, Manuel Guerra ha sostenido que fue él quien propuso el nombre "Salserín" y que Baloa decidió no continuar con el proyecto. "Porfi, no sé qué te pasó, pero recuerda que tú me dijiste a mí que no querías seguir. Salserín salió gracias a que tú decidiste que no querías seguir", expresó Guerra en declaraciones anteriores.

La historia de la creación de Salserín sigue siendo motivo de debate entre ambos músicos, quienes han compartido versiones distintas sobre los acontecimientos que llevaron al nacimiento de la orquesta juvenil.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube