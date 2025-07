Selena Gomez y Benny Blanco planean una boda VIP: revelan los detalles de la ceremonia

Suscríbete a nuestros canales

Tras meses de especulaciones, el Daily Mail revela que Selena Gomez y Benny Blanco celebrarán su boda en la exclusiva comunidad de Montecito (California) durante septiembre de 2025, aprovechando una ventana en sus agendas, la ceremonia de dos días será estrictamente privada para familiares y amigos cercanos, con invitados alojados todo el fin de semana en un entorno de lujo donde residen figuras como Oprah Winfrey y los duques de Sussex.

La pareja priorizó discreción y comodidad: "Selena está feliz con su compromiso, pero ha soñado con casarse desde siempre", confirma una fuente cercana, los asistentes recibieron instrucciones de llevar equipaje completo anticipando actividades íntimas más allá del intercambio de votos en un escenario que combina naturaleza exuberante con máxima seguridad.

Contrario a tradiciones pomposas, los novios planean una atmósfera relajada: Benny Blanco la describe como "tranquila, pero increíble", mientras Selena confiesa evitar el primer baile público por timidez, sin embargo, la artista honrará a su abuelo con un momento especial y evalúa incluir el simbólico "baile de la silla" judío, aunque bromea: "¿Tengo que depender de una silla?" entre risas.

Aunque reservada, trascendió que Taylor Swift y Travis Kelce encabezan la lista VIP junto a los cómplices de Selena en Only Murders in the Building: Steve Martin y Martin Short, también asistirán colaboradores musicales clave de Benny Blanco, confirmando que aunque "la boda no fue planeada en función de la agenda de Taylor", Selena aseguró fechas compatibles para su amiga.

Este círculo íntimo subraya el deseo de los novios de compartir su día solo con quienes han sido pilares en su relación de más de dos años, anunciada en diciembre de 2024 tras muestras constantes de afecto en redes y entrevistas que pintaron un romance estable lejos de polémicas.

Desde su compromiso hasta los preparativos finales, Selena y Benny han tejido una narrativa nítida: priorizar autenticidad sobre espectáculo, su elección de Montecito como santuario privado y la inclusión de rituales significativos pero flexibles hablan de una unión construida sobre complicidad genuina que ahora culmina en un capítulo soñado desde hace años.

