Vallenatero Cristian Better estrena tema: Exvocalista de Los Diablitos dice “Game Over”

El colombiano Cristian Better, exvocalista de Los Diablitos del Vallenato, continúa en su consolidación como figura representativa dentro del género, y su sencillo “Game Over”, que se estrenará el próximo 21 de febrero, ratifica su compromiso de llevar música a nuevos horizontes.

¿En qué anda Cristian Better?

Cabe destacar que, a lo largo de su carrera, ha recibido múltiples reconocimientos, incluido el título de "Rey del Festival Francisco El Hombre en 2013".

En 2023, su impacto en la escena musical fue resaltado al recibir el galardón como "Mejor Vallenato Influencer Revelación del Año" en los Premios Instafest. Igualmente, interpretó a personajes icónicos en la televisión colombiana, entre los que destacan el tío Martín Maestre en la telenovela de Diomedes Díaz y Darío Pimiento en la producción “Los Morales”.

Además de su carrera musical y actoral, Better ha demostrado su talento en el escenario a través de su participación en realities musicales colombianos. “Estas experiencias han consolidado su imagen como un artista integral que se reinventa constantemente para ofrecer lo mejor a su público", dijo.

Actualmente, Better es solista de su propia agrupación. Entre sus éxitos se encuentran “Obsesión”, popularizado por su padre, Ramiro Better, “La Confusión”, “Para Que Me Beses”, “Me Vas a Extrañar”, “No Me Llames”, “Me Voy”, “El Marrano” y “Nunca Más”, por citar algunos.

