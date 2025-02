Chepa Candela: Ahora comparan a la Alicia Machado con Niurka Marcos

Suscríbete a nuestros canales

¡Buenooosss díaaasss mi gente bella!!, además de prepararse para este nuevo weekend…¿Ya están listos para devorarse la ración chismográfica de hoy?... ¿Síiii?...

Piqué y Shakira

Entonces arranco con el parling para contarles que el mismo Piqué quedó ¡de un tacón y dando vueltas! Cuando de su propia voz, SHAKIRA le soltó, sin anestesia, ¡que se olvidara del tango!… y se sacara de la cabeza la idea esa de instalarse en los predios mayameros para estar al lado de sus dos hijos Sasha y Milán, mientras ella anda de gira por medio mundo, la cual arrancó el pasado martes en Brasil, pues, como se informó en numerosos portales internacionales, tomó la decisión de llevarse sus dos muchachos para todos los países donde tiene programado presentarse dentro del marco del recorrido “Las mujeres ya no lloran Tour”…¿Y a que no adivinan por qué se echo para atrás, después que había aceptado que el exfutbolista cuidara a los niños?...Bueno, porque a última hora se enteró que el susodicho vendría acompañado de su mujecita Clara Chía y Shakira no iba permitirle que le pusiera una madrastra a sus hijos…De manera que, ¡de un solo cipotazo!, “le bajó el copete” a Piqué y le repitió ¡a todo gañote! (Vía telefónica) que ni loca aceptaría que sus chamos compartieran “con esa tipa”…

Alicia Machado

Yyy “avanti”! con el cotilleo, les cuento que ALICIA MACHADO (¡¡Suuussstooo!!) se ha convertido en la copia barata de Niurka Marcos, (¡Sustooo, otra vez!) que ya es bastante decir, pues ahora le dio por calcar el estilo vulgar y grotesco de la vedette cubana, cuando se le pide opinión de cualquier cosa o le mencionan el nombre de algún compañero o compañera que a ella no le caiga, o no le parezca, como lo hizo con Selena Gómez, a quien atacó feo por el tema de la película “Emilia Pérez”…y más recientemente con Aleska Génesis para cuestionar su incorporación reality de Telemundo “La casa de los Famosos y a la que prácticamente llamó prostituta…Esta nueva modalidad de la exMiss Universo ha sido muy mal visto por medios internacionales, donde ahora la comparan con la chabacanísima artista cubana, cuya fama está basada en hablar gamelote de “Raquel y todo aquel”, porque profesionalmente ¡no la da!...

Nina Sicilia

Yyy sumergiéndome en “Honduras misséricas”, les bato que a pesar del “silencio sepulcral” que rodea a la organización Miss Venezuela de la puerta hacia adentro, ique, están trabajando duro con la pre-selección del lote de planillas que han llegado vía online para ir aplicando el filtro sobre la marcha, a fin de escoger quienes de la catajarra de aspirantes participarán en la Evaluación presencial integral (EPI) de donde saldrán las precandidatas al Miss Venezuela 2025…Me cuentan que la orden que dio NINA SICILIA fue ponerse a laborar como las hormigas, con el hocico cerrado…Chao…

