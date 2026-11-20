La torre más alta de Arabia Saudita, que alberga las oficinas del Fondo de Inversión Pública, en la ciudad de Riad, resultó severamente dañada tras un ataque del con misiles del movimiento yemení Ansar Allah (hutíes).

De acuerdo con el reporte de The New York Times, el hecho se registró este 18 de noviembre, en medio de una ofensiva vinculada con el conflicto entre ambas partes.

Ataque con misil contra torre financiera de Arabia Saudita

La Defensa Civil saudí señaló que “uno de los rascacielos del centro financiero de la ciudad de Riad fue objeto de un ataque terrorista por parte de la milicia hutí”. El organismo añadió que el ataque dañó varias plantas de la torre y dos edificios cercanos, sin registrar heridos.

El portavoz militar de Ansar Allah, el general de brigada Yahya Saree, afirmó que los impactos fueron “precisos y directos” y que la ofensiva formó parte de la respuesta a los ataques sauditas contra objetivos civiles en Yemen.

El Fondo de Inversión Pública saudita, que administra activos por unos 900 mil millones de dólares, es uno de los principales instrumentos del príncipe heredero Mohammed bin Salmán para transformar la economía del reino y reducir su dependencia del petróleo.

Segundo ataque en lo que va de mes

La entidad gestiona inversiones internacionales, incluidas participaciones en empresas estadounidenses como Uber y SpaceX, además de importantes proyectos nacionales en inteligencia artificial, manufactura, deportes y entretenimiento.

Este incidente es el segundo ataque de este mes contra una torre del Centro Financiero Rey Abdalá. El pasado 8 de noviembre, un lanzamiento hutí dañó un edificio utilizado por la petrolera estatal Aramco dentro del mismo complejo.

Desde finales de septiembre, empleados de la torre afectada y de otros edificios del distrito realizan teletrabajo debido a los bombardeos y a la amenaza de nuevos proyectiles.

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