Regresa a Venezuela joven migrante que sufrió 4 parálisis tras detención en Estados Unidos: Un agente me golpeó y se me durmió la mitad del cuerpo

Yodelin Acosta, una venezolana de 21 años, fue rescatada y regresó a Venezuela tras enfrentar dificultades durante su proceso migratorio en Estados Unidos y El Salvador.

La joven estuvo detenida en el Centro Confin del Terrorismo (Cecot) en El Salvador junto a otras siete mujeres, donde sufrió cuatro episodios de parálisis facial.

La información fue difundida a través de la cuenta de Instagram de Venezuela News, que compartió el testimonio de Acosta y confirmó que fue trasladada a Venezuela mediante un vuelo de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Según su relato, el presidente de El Salvador no permitió la entrada de las ocho mujeres, por lo que fueron devueltas a Estados Unidos, donde enfrentaron nuevas detenciones, incluyendo una en Laredo, Texas, donde Acosta permaneció dos meses.

En su testimonio, Yodelin explicó que la violencia durante las detenciones fue la causa de sus problemas de salud:

"Nosotros nos pusimos a hacer videos y hacer cosas para hacer público que habían dejado esas personas siendo violentadas, las arrastraban, les pegaban. Y cuando una de las cosas que me dio la parálisis facial fue por eso, porque cuando yo vi que le estaban pegando y los arrastraban del avión, yo empecé a pegar gritos y ahí fue donde el oficial de ahí me pegó a mí y a mi otra compañera", asegura.

Ante la falta de atención médica, decidió grabar un video para pedir ayuda: "El viernes me volvió a se me volvió a dormir la cara y me llamé a mis familiares y me vieron la cara dormida y me quise pues hacer el video para que me sacaran porque ya tenía 2 semanas y 5 días con la deportación y no me querían sacar tampoco".

Actualmente, Yodelin se encuentra en Venezuela en proceso de recuperación, mientras su esposo permanece detenido en el Cecot.

