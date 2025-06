Mochilas y útiles escolares gratis en El Paso: descubre cuándo puedes aprovechar esta oportunidad única

Suscríbete a nuestros canales

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, diversas organizaciones en El Paso han comenzado a planificar eventos destinados a proporcionar útiles escolares gratuitos a los estudiantes según Telemundo El Paso.

Estas iniciativas son fundamentales para aliviar la carga financiera de las familias y asegurar que todos los niños tengan acceso a los materiales necesarios para comenzar el nuevo año escolar con éxito.

Fechas

Back to School Mega Market

Fecha: Sábado 13 de julio de 2024

Hora: 11 AM - 6 PM

Ubicación: El Paso County Coliseum

Operation Hope Back 2 School Backpack

Fecha: Sábado 20 de julio de 2024

Hora: A partir de las 9:00 AM

Ubicación: 3850 Justice Dr., El Paso, TX 79938 (Sheriff's Headquarters)

Texas Hands & Voices Back to School MeetUp

Fecha: Viernes 26 de julio de 2024

Hora: 5 PM - 7 PM

Ubicación: Peter Piper Pizza, 12120 Montana Ave.

Aliviane Back to School Wellness Fair

Fecha: Sábado 27 de julio de 2024

Hora: 9 AM - 12 PM

Ubicación: 1626 Medical Center

Live Active El Paso Back to School 3K Walk or Run for Everyone

Fecha: Sábado 27 de julio de 2024

Hora: 8 AM - 11 AM

Ubicación: Eastwood Park, 3110 Parkwood Street

YEIE Annual Backpack & School Supplies

Fecha: Sábado 27 de julio de 2024

Hora: 12 PM - 4 PM

Ubicación: 9301 Diana St.

Back to School Festival by Sisterhood Synergy Studio

Fecha: Jueves 1 de agosto de 2024

Hora: 4 PM - 8 PM

Ubicación: At the Party Zone, 5720 Woodrow Bean, Unit E

Estos eventos no solo proporcionan útiles escolares, sino que también fomentan la comunidad y el apoyo entre las familias.

Con el inicio del ciclo escolar, muchas familias enfrentan dificultades económicas, y el acceso a materiales gratuitos puede hacer una gran diferencia en la preparación de los estudiantes.

Además, estas actividades ofrecen un espacio para que los padres se conecten y compartan recursos, fortaleciendo así el tejido social de la comunidad.

