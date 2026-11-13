Delcy Rodríguez se reúne con primer ministro de Qatar: evalúan proyectos en materia energética, comercial y de inversión

La presidente encargada de la República, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes, 13 de noviembre, con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en Estambul, en la República de Turquía.

Durante la jornada, los diplomáticos revisan el mapa de cooperación estratégica y los proyectos conjuntos en materia energética, gasífera, comercial, agrícola, turística y de inversión.

De esta manera, se consolidan 53 años de relaciones diplomáticas bilaterales iniciadas en 1973.

Rodríguez anuncia plan "Venezuela Vive" en la COP31

Rodríguez llegó al territorio turco este 11 de noviembre, para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).

Durante la cumbre, que reúne a gobiernos, organizaciones internacionales, científicos, sector privado y sociedad civil para evaluar y negociar acciones frente a la crisis climática, la presidente encargada anunció la puesta en marcha del "Plan Venezuela Vive".

Proyectos para enfrentar la crisis ambiental

​La estrategia estatal buscaría unificar todos los programas y políticas destinados al resguardo de los ecosistemas acuáticos, océanos, áreas boscosas y diversidad biológica del país frente a los embates de la crisis ambiental.

​Asimismo, alertó sobre la gravedad del escenario climático global y sus efectos tangibles en la geografía nacional. "Venezuela está perdiendo sus glaciares y ya está entre nosotros el llamado 'Super Niño', fenómeno climático más fuerte en más de 70 años", dijo.

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