En horas de la mañana de este miércoles 5 de marzo, el Banco Mercantil informó a sus usuarios que la plataforma de la entidad bancaria está presentando fallas para realizar algunas transacciones.

"Estimados usuarios, presentamos una falla que impide el ingreso a nuestra Banca en Línea y Banca Móvil", así lo avisó a través de su cuenta en la red social Instagram mediante una story.

Mercantil se pronuncia por falla en su plataforma este miércoles 5 de marzo

Además, señala que las redes de cajeros automáticos y puntos de venta se encuentran operativas. "Trabajamos para restituir este servicios lo antes posible. Lamentamos los inconvenientes que esta falla pueda generar", señala.

Por otra parte, usuarios en la red social X, denuncian las irregularidades que han venido presentando con "frecuentes caídas".

"Ya el banco mercantil no es lo mismo de antes.. Bajo su categoría de primera a casi ultima del país y la página nada amigable además de las frecuentes caídas del sistema", posteó un internauta.

Otra persona asegura que desde temprano le ha sido complicado ingresar a la plataforma y que además no puede pasar su tarjeta Mercantil por un punto. "¿Está caída la ap de Mercantil o es la plataforma del banco? No me abre la ap desde temprano y no pude pagar ahorita por punto tampoco", dijo.

