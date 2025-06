Perfumes dupes en Venezuela: conozca las tiendas donde puede conseguirlos

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela existen algunos negocios que ofrecen perfumes dupes con la intención de que los venezolanos tengan acceso a sus fragancias preferidas por precios mucho más bajos que las originales.

Los perfumes dupes son productos que recrean el aroma de un perfume de diseñador o de alta gama, pero a precios más asequibles.

Es de resaltar que no son imitaciones o réplicas, sino que están inspirados en la fragancia original, lo que significa que no se trata de un producto ilegal, pues además de no ser una copia o falsificación, tampoco busca recrear la imagen del producto original para engañar al comprador.

¿Dónde comprar perfumes dupes en Venezuela?

En el país existen varias opciones para comprar los perfumes dupes, la mayoría ofrece un catálogo a los clientes que les permite escoger su aroma preferido y lo preparan en el momento. Además, el comprador puede elegir entre varios tamaños y precios.

Entre los negocios que ofrecen estos productos destaca Perfumes Factory, una cadena de establecimientos que cuenta con más de 300 franquicias ubicadas en todos los estados de Venezuela, así como en Colombia, Panamá, Perú, República Dominica y Ecuador.

En su página web informan que cuentan con la Línea Galaxy, en presentaciones de 30 ml por Bs 1.120, 50 ml por Bs 1.400, 100 ml por Bs 1.820, y 120 ml por Bs 2.100; mientras que los precios de la Línea Color son de 15 ml por Bs 840, 30 ml por Bs 1.260, 50 ml por Bs 1.540, 100 ml por Bs 1.969, y 120 ml por Bs 2.240.

Perfumes Factory se caracteriza por ofrecer varias promociones y descuentos a lo largo del año, durante el mes de junio lanzaron la promoción "Papá, uno y medio", que consiste en que el cliente que adquiera uno de sus productos obtiene un 50 % de descuento en un segundo artículo de igual o menor valor.

Por otro lado, este negocio también tiene a disposición de sus usuarios una Línea Exclusiva que incluye crema corporal, splash, crema hidratante perfumada, colonia para niños, agua de colonia y otros.

Otro negocio que ofrece fragancias dupes a los venezolanos es La Casa del Perfume, donde el cliente puede escoger su fragancia preferida en un catálogo amplio.

Las presentaciones disponibles son de 30 ml en Bs 450, 60 ml en Bs 700, y 100 ml en Bs 1.100. Este negocio también da a sus clientes la oportunidad de emprender con precios al mayor a partir de 12 unidades.

