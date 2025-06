Actividades por el 4 Julio gratis en Atlanta: te damos una guía completa de eventos patrióticos

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 4 de julio se celebra uno de los festivos más importantes de Estados Unidos (EEUU) en Georgia no es la excepción, sepa qué actividades se han anunciado.

Estamos hablando del Día de la Independencia, festividad que celebra lo que hoy se conoce como el territorio de Estados Unidos, el cual estaba formado por 13 colonias pertenecientes a Gran Bretaña.

Sin embargo, el 4 de julio de 1776, los representantes de esas colonias firmaron la Declaración de Independencia, un documento que reconoce a Estados Unidos como una nación independiente.

Se debe recordar que este día fue ratificado el 28 de junio de 1870, cuando el Congreso decretó el 4 de julio como feriado federal.

Cuando la fecha cae un sábado, el feriado laboral se celebra el viernes, y si cae un domingo, se pasa al lunes siguiente.

Este 4 de julio cae día viernes, lo quiere decir que se convierte en un fin de semana largo para los estadounidenses, en dónde sin duda se extenderá la celebración, como lo reseña el portal de FOX5 Atlanta.

Lista de actividades gratuitas en Atlanta y los alrededores

Condado de Gwinnett

Preludio a la Cuarta: Lawrenceville Lawn, Lawrenceville, 2 de julio

Celebración nocturna con música en vivo, camiones de comida y fuegos artificiales

Celebración del Día de la Independencia: Newtown Park, Johns Creek, el 3 de julio

Música en vivo, actividades familiares, comida y fuegos artificiales.

Condado de Cobb

Kennesaw's Salute to America: Centro de Kennesaw, el 3 de julio

Fiesta callejera previa a la cuarta con música en vivo, comida y fuegos artificiales a las 9:30 p.m.

Condado de Gwinnett

Rojo, blanco y ¡boom!: Lillian Webb Park, Norcross. el 3 de julio

Fuegos artificiales, pintura facial, vendedores de comida, música en vivo y más

Brilla en el parque: Parque de la ciudad de Lilburn, Lilburn, el 3 de julio

Celebración patriótica con música en vivo, vendedores de comida y fuegos artificiales

Sparks in the Park: E.E. Robinson Park, Sugar Hill, el 3 de julio

Entretenimiento en vivo, vendedores, camiones de comida y fuegos artificiales

Condado de Rockdale

Rojo, blanco y ¡BOOM!: Olde Town Conyers, Conyers, 3 de julio

Camiones de comida, actividades para niños, música en vivo y fuegos artificiales

4 de julio

Desfile del 4 de julio en Serenbe: En Serenbe, Chattahoochee Hills

Un desfile festivo con carritos de golf decorados, carrozas, músicos y más a partir de las 10:00 am

Fuegos artificiales del 4 de julio en Wills Park: Wills Park, Alpharetta

Un espectáculo de fuegos artificiales patriótico que da inicio a las 9:15 de la noche, se recomienda llevar mantas y sillas.

Stars & Stripes – Celebración de fuegos artificiales: City Green, Sandy Springs

Reunión familiar con fuegos artificiales y celebración comunitaria

Celebración del 4 de julio en el Parque del Área de Roswell: Parque del Área de Roswell, Roswell

Con música en vivo, múltiples camiones de comida y fuegos artificiales al atardecer

Condado de Bartow

Ciudad de Cartersville Celebración del 4 de julio: Dellinger Park, Cartersville

Entretenimiento en vivo, actividades para niños, vendedores de comida y fuegos artificiales. Desfile a las 9:00 am

Condado de DeKalb

Fantástica Cuarta Celebración: del 1 al 7 en Memorial Lawn en Stone Mountain Park.

Con fuegos artificiales nocturnos después del espectáculo de luces Music Across America

Desfile del 4 de julio de Dunwoody: Dunwoody Village, Dunwoody

Desfile tradicional con bandas de música, carrozas, payasos y unidades de animales. Dsa inicio a las 9:00 am.

Desfile, concierto y fuegos artificiales: centro de Decatur

Comienza a las 5:30 pm, en la Primera Iglesia Bautista de Decatur en Clairmont Avenue. Música en vivo y fuegos artificiales siguen al desfile.

Cuarto en el parque: Plaza Marietta, Marietta

Desfile, espectáculo de artesanías, conciertos, zona infantil y fuegos artificiales

Concierto del 4 de julio y fuegos artificiales: Cauble Park, Acworth

Con vendedores de comida, música en vivo y fuegos artificiales a partir de las 9:30 p.m.

Celebración del 4 de julio, crucero y fuegos artificiales: Thurman Springs Park, Powder Springs

Con música, comida, vendedores, exhibición de autos y fuegos artificiales a las 9:30 p.m.

Noches de estrellas en Six Flags Over Georgia: Six Flags Over Georgia, Austell (4 y 5 de julio)

Fuegos artificiales patrióticos sincronizados con música después de un día de emociones en el parque temático

Solo debe pagar la entrada al parque

Condado de Cherokee

¡Espectacular el 4 de julio!: Centro de Woodstock

Desfile, festival, música en vivo y fuegos artificiales por la noche.

Chamblee Rocks - Celebración del 4 de julio: Ayuntamiento de Chamblee, Chamblee

Festival comunitario con bandas locales en vivo, actuaciones patrióticas, comida y diversión familiar. Fuegos artificiales a las 9:00 pm

Celebración del Día de la Independencia: Centro de Canton

El desfile comienza a las 6:00 pm en el centro de Canton. Fuegos artificiales al atardecer en Riverstone Parkway.

Condado de Coweta

Desfile del Día de la Independencia: Centro de Newnan

Desfile tradicional de la ciudad natal desde Veteran's Memorial Park hasta Greenville Street Park.

Condado de Douglas

Desfile del Día de la Independencia de Douglasville­: Centro de Douglasville

Desfile de Church Street, seguido de festividades y fuegos artificiales en Town Green

Condado de Harris

Fiesta en la playa con lentejuelas del cuarto de julio: Callaway Gardens, Pine Mountain (4 y 5 de julio)

Juegos de playa, minigolf, actividades acuáticas y un espectáculo de fuegos artificiales Costo: Incluido con la entrada diaria a Callaway Gardens-

Condado de Fayette

Desfile del 4 de julio y fuegos artificiales de Peachtree City: Village on the Green, Peachtree City

Desfile matutino en Peachtree Parkway y fuegos artificiales nocturnos sobre el lago Peachtree

Fun Spot America Atlanta - Celebración de fuegos artificiales del 4 de julio: Fun Spot America Atlanta, Fayetteville.

Un espectacular espectáculo de fuegos artificiales coreografiado con música patriótica, además de 25+ juegos y atracciones que incluyen la galardonada montaña rusa ArieForce One y la nueva atracción Hook & Slice.

Los fuegos artificiales son gratuitos; la entrada al parque es gratuita.

Hay pases de viaje disponibles para comprar (descuentos en línea).

Condado de Forsyth

Celebración del 4 de julio de Cumming: Recinto ferial de Cumming, Cumming

Desfile de máquinas de vapor, comida, vendedores, actividades para niños y fuegos artificiales a las 9:30 p.m.

Condado de Gwinnett

Star Spangled Snellville: Snellville Towne Green, Snellville

Qué: Festival del Día de la Independencia con exhibición de fuegos artificiales a las 9:30 p.m.Costo

4 de julio en las Islas Lanier: Islas Lanier, Buford – desde ya hasta el 29 al 7 de julio

Qué: Espectáculo nocturno de fuegos artificiales, música en vivo, comida al aire libre junto a la piscina, juegos y más

Condado de Paulding

4 de julio Concierto y fuegos artificiales en Dallas: Centro de Dallas

Evento familiar con camiones de comida, música en vivo y espectáculo de fuegos artificiales.

Condado de Towns

Fuegos artificiales del 4 de julio: Recinto ferial de Georgia Mountain, Hiawassee

Celebración al estilo de la montaña con espectaculares fuegos artificiales sobre el lago Chatuge.

