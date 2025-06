Majo Aguilar es hospitalizada de emergencia: celebra el pride con una selfie en cama y un mensaje a la comunidad 

Este domingo 29 de junio, mientras se celebraba el Día del Orgullo LGBTQ+ en las calles y redes sociales, la intérprete mexicana Majo Aguilar, compartió una postal completamente inesperada: una selfie desde la cama de un hospital, con bata y empuñando su mano sobre su pecho donde colocó un sticker con la bandera del Pride y escribió:

"Este Pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal. Estoy bien, por cierto. Y aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo como en este sticker..." Dijo mientras usó la característica bandera LGBTQ+.