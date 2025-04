Turista española advierte sobre los riesgos de viajar a Costa Rica: no anden solas

Suscríbete a nuestros canales

Antes de viajar a cualquier país conviene investigar un poco sobre ese destino, por lo que si usted tiene pensado ir a Costa Rica, probablemente se pregunte si es un país peligroso. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España señaló, respecto a Costa Rica, que la recomendación es "viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas".

Es importante conocer la cultura, normas y costumbres de otro país antes de visitarlo, para evitar inconvenientes.

La española Martha Sanz, que vivió un tiempo en Costa Rica, compartió su experiencia en TikTok mediante un video, en el cual sostuvo que se mudó a la ciudad de San Jorge para estudiar.

"Yo siempre me he sentido super segura, pero eso no quita que pasen cosas como que te roben el móvil", afirmó.

Se debe tomar precauciones al estar en Costa Rica

Expresó que hay que ir con cuidado, especialmente en la noche. "Vuelve siempre en Uber, no andando tú sola", recomendó.

Añadió que la situación se complica aún más para los estudiantes. "Lo saben y van por ustedes".

Expresó que esto "ha pasado veces contadas". "Yo he ido sola por la calle, he tomado el autobús y no me ha ocurrido nada. Considero que San Pedro es una ciudad muy segura y tranquila. Siempre me he sentido super bien, la gente es agradable y te va a ayudar en lo que pueda".

La española aseguró que, de volver a Costa Rica, "volvería 100 %".

