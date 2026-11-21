Autoridades de la Fiscalía Regional de Antofagasta (Chile) confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Simón Chirinos, un ciudadano venezolano de 83 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido.

Allegados de Chirinos lo reportaron como desaparecido desde el pasado 3 de noviembre, cuando fue visto por última vez en el sector de Playa Amarilla.

Hallan sin vida a octogenario venezolano desaparecido

Su cuerpo se localizó en el sector noroeste de la bahía de Antofagasta, el pasado 13 de noviembre, luego de varios días de búsqueda en los que participaron la Policía de Investigaciones (PDI), la Gobernación Marítima, Bomberos, otras instituciones y voluntarios, además de sus familiares.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que la identidad del fallecido fue confirmada tras las averiguaciones de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística (LACRIM) de la PDI.

El funcionario detalló que los antecedentes se comunicaron directamente a la familia durante una instancia privada en la que participaron representantes del Ministerio Público, la PDI, la Gobernación Marítima y un médico anatomopatólogo forense asesor de la Brigada de Homicidios.

Desestiman participación de terceros en el incidente

Sobre las circunstancias de muerte del venezolano, el persecutor indicó que el examen externo preliminar no evidenció lesiones atribuibles a la intervención de terceros, reseñó BioBioChile.

Sin embargo, precisó que la investigación continúa en desarrollo y que será la autopsia del Servicio Médico Legal (SML) de Antofagasta la que permitirá establecer mayores antecedentes sobre las causas del fallecimiento.

Finalmente, Castro Bekios agradeció la colaboración de las instituciones y personas que participaron en las labores de búsqueda, así como a los familiares del adulto mayor.

“Hoy queremos agradecer a todas las instituciones y personas que colaboraron en esta búsqueda y, por cierto, acompañar con mucho respeto a la familia”, manifestó el fiscal regional.

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