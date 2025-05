Niña atrapada en una alcantarilla es rescatada por dos jóvenes: las autoridades habían suspendido la búsqueda

Suscríbete a nuestros canales

Dos jóvenes salvaron la vida de una niña de 13 años que cayó a una alcantarilla en medio de fuertes lluvias en la provincia de San Cristóbal (sur) de República Dominicana.

El rescate se produjo a pesar de que las autoridades habían suspendido el rescate, lo que ha generado una ola de críticas al organismo de socorro y la exigencia de una investigación sobre el manejo de la situación, reseña EFE.

El caso ocurrió la noche del pasado jueves cuando la menor, identificada como Sheilin Vizcaíno, fue arrastrada por las lluvias hasta una alcantarilla en el sector de Lavapiés.

Las autoridades desplegaron un operativo en el lugar que fue suspendido tras casi ocho horas, debido a las condiciones meteorológicas.

Dos jóvenes decidieron asumir la búsqueda

Los jóvenes, Joel y Aneudy, decidieron asumir la búsqueda hasta rescatar con vida a la menor, una acción grabada y difundida ampliamente en redes sociales.

La prensa dominicana reseñó las declaraciones de los jóvenes, quienes indicaron que las autoridades de la defensa civil se oponían que ellos penetran a la cloaca a buscar la menor.

"Yo lo que hice fue que esperé que ellos se vayan todos, porque no me iban a dejar entrar, al yo no pertenecer a ninguna institución del Estado, y tomé la iniciativa de entrar a la alcantarilla, donde me indicaron que era posiblemente por donde se hubiese ido la niña", narró uno de los valientes jóvenes.

Los usuarios destacaron su valentía y ambos han recibido recompensas económicas de diferentes personas por la labor.

"Este dramático suceso, que pudo haber terminado en tragedia, revela graves fallas en la infraestructura urbana y en la respuesta de emergencias", denunció este sábado el expresidente del país y líder de la oposición Leonel Fernández, en la red social X.

En ese sentido, el exmandatario pidió una investigación inmediata sobre el manejo de esta situación, revisar y reparar urgentemente las alcantarillas en mal estado y exigir sanciones severas contra quienes roban o destruyen las tapas del alcantarillado.

"El heroísmo ciudadano no puede seguir supliendo la falta de previsión estatal. Es deber de las autoridades proteger la vida de la población, especialmente la más vulnerable, frente a las inclemencias de la naturaleza. La seguridad de nuestra gente no admite excusas ni demoras", señaló Fernández.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, advirtió que destituirá al personal de la institución que participó en el operativo.

