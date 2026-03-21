Ratifican prisión preventiva contra 14 venezolanos: extorsionaban a trabajadoras sexuales

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Al menos 14 hombres venezolanos permanecen en prisión preventiva, como presuntos integrantes de una red criminal que se dedicaba a la extorsión contra mujeres de la misma nacionalidad.

El Juzgado de Garantía de Temuco rechazó una solicitud de modificación de la prisión preventiva que vigente contra los implicados.

Los detenidos están bajo investigación por delitos de extorsión en la región de La Araucanía, en Chile. Los ilícitos los cometieron contra sus propias compatriotas, reiteraron las autoridades locales.

Extorsionaban a trabajadoras sexuales venezolanas

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público chileno, se trata de una organización criminal conformada por más de 30 personas de origen extranjero y que cometió diferentes delitos en Temuco, incluidas las extorsiones.

El fiscal Luis Arroyo, encargado de esta investigación, precisó que los imputados extorsionaban a ciudadanas venezolanas quienes estaban en situación irregular en ese país.

A las víctimas se les cobraban sumas de dinero para “autorizarlas” a ejercer el comercio sexual en Temuco.

Algunos de los acusados también enfrentan cargos por tráfico de drogas y por el secuestro de una de las afectadas, quien se negó a pagar los cobros de la banda criminal.

Ratifican prisión preventiva

Tras escuchar los alegatos, el Juzgado de Garantía resolvió mantener la prisión preventiva para 14 de los involucrados por el peligro de fuga, al considerar que la mayoría se encuentra de manera irregular en Chile.

Asimismo, se advirtió que sus libertades constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fiscal Arroyo confirmó solicitó penas que suman 30 años de cárcel para cada uno de los acusados.

La audiencia de preparación de juicio oral está fijada para el 23 de abril.

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