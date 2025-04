Autobuses con venezolanos que iban a ser deportados a El Salvador fueron devueltos abruptamente: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de venezolanos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en Texas se salvó de ser deportado gracias a una orden judicial de última hora.

Según información reseñada por la cadena Telemundo, los 28 migrantes detenidos iban a ser trasladados en autobuses hacia un aeropuerto al norte de Texas para ser deportados, pero tuvieron que regresar al Centro de Detención Bluebonnet por la intervención de la Corte Suprema.

Los detenidos fueron custodiados por una caravana de al menos 18 patrullas de diversas agencias federales, y se les había indicado a los inmigrantes, en su mayoría venezolanos, que iban a ser deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

¿Los venezolanos que iban a ser deportados eran criminales?

Las autoridades migratorias buscaban deportar a indocumentados, bajo la acusación de ser presuntos miembros de la banda criminal el Tren de Aragua. Sin embargo, la legalidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros a pandilleros y la precisión de las acusaciones de pertenencia a pandillas están en duda.

La intervención judicial se produjo en medio de una batalla legal de alto nivel. La ACLU intervino ante la Corte Suprema, lo que llevó a una orden que detuvo los vuelos de deportación.

Además, el juez federal de distrito James Boasberg, quien ha estado atendiendo un caso relacionado con los vuelos a El Salvador, programó ese mismo día una audiencia de emergencia.

¿Cómo ha sido el trato de los inmigrantes venezolanos detenidos?

Según testimonios de familiares y abogados, los venezolanos detenidos habían sido obligados a firmar órdenes de deportación mediante engaños, pero un gran número de ellos se negó a hacerlo. La situación generó incertidumbre y temor entre los afectados.

"Soy venezolano y me obligaron a firmar una orden de detención y deportación a un país que no conocemos. Nos dijeron que no sabían adónde nos llevarían", declaró Eduardo Rall, uno de los venezolanos detenidos.

Rall ingresó a EE. UU. legalmente en 2023 a través de la aplicación CPB One. Luego fue detenido por el ICE en Texas, y siempre se le ha intentado vincular con alguna de las bandas criminales más buscadas del país. Su próxima presentación del caso será en mayo.

Su esposa asegura que Rall nunca se ha relacionado en actividades criminales dentro o fuera de su país de procedencia, y agradece lo sucedido el pasado viernes, cuando se salvaron de ser deportados.

