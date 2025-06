¡Atención Nueva York! Arranca el programa de comidas gratuitas para niños en verano: ¿Cómo y en dónde acceder?

Suscríbete a nuestros canales

El programa Summer Meals inició este viernes, 27 de junio de 2025, y se extenderá hasta el 29 de agosto de 2025.

Según una publicación de Telemundo, los niños pueden acceder a estas comidas gratuitas en una variedad de ubicaciones, incluyendo escuelas públicas seleccionadas, centros de piscinas comunitarias, parques y bibliotecas en Nueva York.

¿Quiénes pueden recibir estos desayunos y almuerzos y cómo?

Cualquier persona menor de 18 años es elegible para recibir estas comidas gratuitas. Lo mejor de todo es que no se requiere ningún tipo de registro, identificación o documentación.

Los interesados solo deben dirigirse a uno de los lugares designados durante el horario de servicio para disfrutar de un desayuno y almuerzo completos.

¿Cuáles son los horarios y ubicaciones clave de servicio?

Los desayunos se sirven de 8:00 a.m. a 9:15 a.m., y los almuerzos de 11:00 a.m. a 1:15 p.m. Además, habrá un camión de comida que trabajará los 7 días a la semana, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. entre semana y hasta las 3:00 p.m. los fines de semana.

Las ubicaciones del camión incluyen Sara D. Roosevelt Park en Manhattan, Prospect Park en Brooklyn y Haffen Park en El Bronx. Para más información, los interesados en la asistencia alimentaria pueden llamar al 3-1-1.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube