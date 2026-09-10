Corte de Inmigración de Miami elimina audiencias virtuales: ¿Qué deben hacer los migrantes ahora?

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Los jueces de la Corte de Inmigración de Miami clausuraron el acceso generalizado a las audiencias virtuales mediante Webex a partir del 8 de septiembre, una determinación administrativa que reactiva la obligatoriedad de acudir físicamente a la sede judicial.

El giro mpacta directamente a miles de extranjeros con procesos abiertos de deportación y peticiones formales de asilo político.

Esta decisión desató de inmediato extensas filas de usuarios en las inmediaciones del tribunal ubicado en el 333 de South Miami Avenue, en pleno centro de la ciudad.

Colapso

Esta transición presencial colisiona con un histórico cuello de botella institucional: el recinto judicial acumula cerca de 290 000 expedientes pendientes de resolución.

Para agilizar el rezago, los magistrados implementan masivas sesiones grupales conocidas como "mega audiencias", según detalla Mundo Now.

Estos son un mecanismo diseñado para desahogar un volumen elevado de litigios en pocas horas pero que incrementa notablemente la congestión en las entradas, salas de espera y filtros de seguridad del edificio federal.

Advertencia

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) advirtió que ignorar este cambio de modalidad acarrea severas sanciones legales, encabezadas por la emisión inmediata de una orden de deportación en ausencia contra quien no se presente en la sala asignada.

Aunque la eliminación de las pantallas no invalida automáticamente las solicitudes de amparo legal ni los méritos de un caso, sí impone una barrera logística crítica: los enlaces digitales previos quedan sin efecto y los justiciables deben confirmar su estatus con antelación para no quedar en desacato.

Consejos

Los expertos legales instan a los litigantes y solicitantes a verificar de inmediato la fecha, el horario exacto y el formato de sus citas a través de la línea automatizada 1-800-898-7180 o del portal oficial de la EOIR.

Debido al endurecimiento de los controles de acceso y la afluencia multitudinaria en el centro de Miami, las autoridades recomiendan presentarse con varias horas de anticipación a la sede judicial y consultar con asesores legales acreditados antes de asumir que su comparecencia sigue activa por vía telemática.

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