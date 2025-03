Filtración de mensajes sobre ataques a Yemen: La Casa Blanca niega haber compartido información clasificada

Suscríbete a nuestros canales

La administración de Donald Trump debió esforzarse por minimizar el impacto de las noticias sobre conversaciones sensibles de seguridad nacional entre altos funcionarios, quienes, utilizando una aplicación de mensajería, incluyeron accidentalmente a un periodista en el chat.

Según la Casa Blanca, la información compartida con el editor de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a través de la plataforma Signal, de acceso público, no era clasificada, reseña The Associated Press.

Los demócratas, no obstante, consideran improbable esta declaración, señalando que se detallaban estrategias para un inminente ataque contra los hutíes de Yemen.

La decisión final sobre la confidencialidad de la información depende del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien fue el mismo que listó armamento y una cronología para el ataque en el chat.

En sus propias palabras, "este es el momento en que las primeras bombas definitivamente caerán".

Este intercambio se produjo en un contexto donde los hutíes han estado causando graves problemas en las importantes vías de navegación del mar Rojo desde noviembre de 2023, coincidiendo con las hostilidades entre Israel y Hamás.

El senador Mark Warner, la figura demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, no tuvo reparos en describir la posición del gobierno de Trump con la palabra "disparates".

Asesor de Seguridad Nacional asumió toda la responsabilidad por la filtración de mensajes

El Asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Mike Waltz, reconoció que fue su responsabilidad la existencia de un grupo de chat.

Este grupo incluía a importantes funcionarios y, accidentalmente, a un periodista, y se utilizó para coordinar la planificación de acciones militares contra Yemen.

"Asumo toda la responsabilidad. Yo construí el grupo", dijo Waltz a Fox News este martes, añadiendo que era "vergonzoso".

Según el presidente Donald Trump y los directores de inteligencia de Estados Unidos, los riesgos de seguridad fueron considerados menores y no hubo intercambio de material confidencial, reseña BBC News.