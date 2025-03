Trump amenaza con bombardeos y aranceles a Irán: el país islámico rechaza negociaciones directas

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado las tensiones internacionales con amenazas significativas hacia Irán.

En el caso de Irán, Trump ha advertido que si el país no firma un nuevo acuerdo nuclear que garantice no desarrollar armas nucleares, enfrentará "bombardeos como no han visto jamás" y más aranceles.

Esta amenaza se produce después de que Irán rechazara una oferta de negociación directa con Estados Unidos, aunque sigue dispuesto a conversar a través de mediadores.

La información sobre estas amenazas fue recogida del portal web de Infobae, que detalla las declaraciones de Trump en una entrevista telefónica con NBC.

Además, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha reiterado que su país sigue abierto a negociaciones indirectas, pero ha rechazado las condiciones actuales impuestas por Estados Unidos.

¿Qué dijo Irán luego de las amenazas?

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, confirmó que Teherán ha respondido formalmente a la carta enviada por Trump al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, sobre el acuerdo nuclear.

La respuesta incluye una carta detallada sobre la posición de Irán, enviada a través de Omán, que actúa como intermediario entre ambos países.

Aunque Irán ha rechazado las negociaciones directas bajo condiciones de "máxima presión" y amenazas militares, ha expresado su disposición a mantener conversaciones indirectas, como en el pasado.

El contenido de la carta de Trump no difiere significativamente de sus declaraciones públicas, en las que ha amenazado con acciones militares si no se abre una vía diplomática para resolver el contencioso nuclear.

Esta situación se enmarca en el contexto de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde que Trump retiró unilateralmente a su país del acuerdo nuclear de 2015.

