En un comunicado dirigido a sus aliados comerciales, Laser Airlines anunció la actualización de sus itinerarios para la ruta Caracas-Madrid (vía Cartagena), medida que estará vigente hasta el próximo 28 de febrero.

La decisión responde a la necesidad de reorganizar el flujo de pasajeros tras las recientes restricciones en el espacio aéreo nacional.

Instrucciones para agencias y pasajeros afectados

La aerolínea instó a las agencias de viaje a contactar a los usuarios para proceder con la emisión de los tramos Caracas-Cartagena-Caracas. El objetivo principal es atender de forma prioritaria a los pasajeros afectados en el periodo comprendido entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025 que aún no han sido reubicados.

Lineamientos clave para la gestión de boletos:

Reprogramaciones voluntarias: Quienes deseen adelantar o cambiar su viaje y no estén en el grupo de afectados directos, deberán gestionar el cambio a través de los sistemas de las agencias, aplicando las penalidades y diferencias tarifarias correspondientes.

Segmentos no emitidos: En caso de cancelaciones de tramos no procesados, si se decide retomar la reserva, la emisión se realizará bajo las tarifas vigentes al momento.

Proceso automático: Laser informó que continúa procesando las reemisiones de boletos originales de forma interna, priorizando la fecha de salida, por lo que no es necesario elevar solicitudes a través de la Mesa de Ayuda.

Contexto: Restricciones y tensiones en el Caribe

La operatividad de las aerolíneas nacionales se ha visto forzada a buscar alternativas de conexión tras la drástica reducción de la conectividad internacional en Venezuela. Esta situación fue desencadenada por una alerta de la autoridad aeronáutica de EEUU.

